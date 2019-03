மாவட்ட செய்திகள்

மகா சிவராத்திரியையொட்டி மண்டை ஓடுகளை கழுத்தில் அணிந்து அகோரிகள் சிறப்பு பூஜை + "||" + Aoos special puja wearing skulls on the neck of Siva Randari

மகா சிவராத்திரியையொட்டி மண்டை ஓடுகளை கழுத்தில் அணிந்து அகோரிகள் சிறப்பு பூஜை