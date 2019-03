மாவட்ட செய்திகள்

திருவொற்றியூரில் குடோனில் தீ விபத்து; ரூ.20 லட்சம் மின்சாதன பொருட்கள் எரிந்து நாசம் + "||" + Fire accident in Kudon in Thiruvottiyur Rs 20 lakh was damaged by electricity

திருவொற்றியூரில் குடோனில் தீ விபத்து; ரூ.20 லட்சம் மின்சாதன பொருட்கள் எரிந்து நாசம்