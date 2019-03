மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளரை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும், முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி பேச்சு + "||" + Competing in Pondicherry Congress candidate To be successful, First-Minister Narayanasamy talks

புதுவையில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளரை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும், முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி பேச்சு