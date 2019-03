மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில்உயர்கல்வி கற்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கை 46.8 சதவீதமாக உயர்வுமகளிர் தினவிழாவில் அமைச்சர் சரோஜா தகவல் + "||" + In TamilNadu The number of women in higher education is 46.8 per cent Minister Saroja informed on Women's Day

