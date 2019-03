மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை தென்னக பண்பாட்டு மையத்தில் ஓவிய, சிற்ப கலைஞர்கள் முகாம் 8 மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்பு + "||" + The art of the South Indian Cultural Center will be participated by eight states of art and art

தஞ்சை தென்னக பண்பாட்டு மையத்தில் ஓவிய, சிற்ப கலைஞர்கள் முகாம் 8 மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்பு