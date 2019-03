மாவட்ட செய்திகள்

துணி, காகித பை தயாரிக்க சுயஉதவிக்குழு பெண்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அமைச்சர் கந்தசாமி தகவல் + "||" + Rs.50 thousand for self-help groups for fabric and paper bag

