மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில்காங்கிரஸ், ஜனதாதளம்(எஸ்) கூட்டணி கட்சிகள் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெறும்மந்திரி யு.டி.காதர் பேட்டி + "||" + Congress, Janata Dal (S) Alliance Parties Will succeed in more places

நாடாளுமன்ற தேர்தலில்காங்கிரஸ், ஜனதாதளம்(எஸ்) கூட்டணி கட்சிகள் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெறும்மந்திரி யு.டி.காதர் பேட்டி