மாவட்ட செய்திகள்

தேவாலா அருகே, ஊருக்குள் உலா வரும் காட்டுயானை - பொதுமக்கள் பீதி + "||" + Near Dewala, Wild elephant will stroll into the town - Public panic

தேவாலா அருகே, ஊருக்குள் உலா வரும் காட்டுயானை - பொதுமக்கள் பீதி