மாவட்ட செய்திகள்

சுங்குவார்சத்திரம் அருகேகாதல் திருமணம் செய்த பெண் தற்கொலைகணவர் விஷம் குடித்தார் + "||" + Near cunkuvarcattiram The woman who committed marriage has committed suicide The husband was poisoned

சுங்குவார்சத்திரம் அருகேகாதல் திருமணம் செய்த பெண் தற்கொலைகணவர் விஷம் குடித்தார்