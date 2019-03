மாவட்ட செய்திகள்

வெயிலில் இருந்து காத்துக்கொள்ளபகல் 12 மணி முதல் 3 மணி வரை வெளியில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + To protect from sunlight Avoid traveling hours from 12 hours to 3 hours Collector's advice

