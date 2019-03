மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில்25 தொகுதிகளுக்கு காங்கிரஸ் உத்தேச வேட்பாளர் பட்டியல்கோலார்-கே.எச்.முனியப்பா, கலபுரகி-மல்லிகார்ஜுன கார்கே + "||" + Parliamentary elections For 25 volumes Congress is the candidate of the proposed candidate

நாடாளுமன்ற தேர்தலில்25 தொகுதிகளுக்கு காங்கிரஸ் உத்தேச வேட்பாளர் பட்டியல்கோலார்-கே.எச்.முனியப்பா, கலபுரகி-மல்லிகார்ஜுன கார்கே