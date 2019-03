மாவட்ட செய்திகள்

‘‘அரசியல் வனவாசத்துக்கு முடிவு கட்ட முதல்-மந்திரி ஆவேன்’’ஏக்நாத் கட்சே பேச்சு + "||" + "End the political life I am the first minister Eknath katce Speech

‘‘அரசியல் வனவாசத்துக்கு முடிவு கட்ட முதல்-மந்திரி ஆவேன்’’ஏக்நாத் கட்சே பேச்சு