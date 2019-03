மாவட்ட செய்திகள்

விராலிமலை அருகே, நிவாரண பொருட்கள் கேட்டு பொதுமக்கள் சாலை மறியல் - 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Near Viralimalai, Ask for relief materials Civilian road stroke - Traffic damage for 2 hours

விராலிமலை அருகே, நிவாரண பொருட்கள் கேட்டு பொதுமக்கள் சாலை மறியல் - 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு