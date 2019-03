மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில் 104 டிகிரி வெயில், வெப்ப காற்றினை சமாளிக்க முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + karur At 104 degrees Celsius, Unable to deal with the hot air Public Awadhi

