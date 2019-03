மாவட்ட செய்திகள்

கலசபாக்கம் அருகே மரத்தில் மினி லாரி மோதி 3 பேர் சாவு பசு மாடும் பலியான பரிதாபம் + "||" + Near Karapatapakkam The mini truck collided with the tree and killed 3 people Cow will The victims are dead

கலசபாக்கம் அருகே மரத்தில் மினி லாரி மோதி 3 பேர் சாவு பசு மாடும் பலியான பரிதாபம்