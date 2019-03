மாவட்ட செய்திகள்

புதுடெல்லியில் இருந்து வேலூருக்குலாரியில் கடத்தி வரப்பட்ட 18 ஆயிரம் லிட்டர் எரிசாராயம் பறிமுதல்2 டிரைவர்கள் கைது + "||" + From New Delhi to Vellore 18 thousand liters of lorry was seized in Larry 2 drivers arrested

