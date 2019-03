மாவட்ட செய்திகள்

நசரத்பேட்டை அருகே கன்டெய்னர் லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி தந்தை–மகன் தலை நசுங்கி சாவு + "||" + Near Nazarethpet Container Larry was stuck on the wheel and father-son died

நசரத்பேட்டை அருகே கன்டெய்னர் லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி தந்தை–மகன் தலை நசுங்கி சாவு