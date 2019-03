மாவட்ட செய்திகள்

நம்பியூர் அருகே, முதியவரின் உடலை புதைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு + "||" + Near Nambiyur, Because of objection to bury the old man's body Furore

நம்பியூர் அருகே, முதியவரின் உடலை புதைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு