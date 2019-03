மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் அருகேலோடு ஆட்டோ கவிழ்ந்து பெண்கள் உள்பட 3 பேர் பலி + "||" + Near Vattathikulam Three women, including women, collapse on the lady's auto

