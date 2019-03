மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் குரங்கு காய்ச்சலுக்கு இதுவரை 10 பேர் மரணம்முதல்-மந்திரி குமாரசாமி பேட்டி + "||" + Monkey fever in Karnataka So far 10 people have died

