மாவட்ட செய்திகள்

அனைவருக்கும் ரூ.6 ஆயிரம் வழங்கக்கோரி திருத்துறைப்பூண்டியில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Farmers demonstrated in Tiruthuraipothy to get Rs 6 lakh for everyone

அனைவருக்கும் ரூ.6 ஆயிரம் வழங்கக்கோரி திருத்துறைப்பூண்டியில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்