மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.15 லட்சம் நிலமோசடி செய்த தம்பதி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் புகார் மனு + "||" + Rs.15 lakh land scam Must take action on couple - Complaint filed at District Superintendent Office

ரூ.15 லட்சம் நிலமோசடி செய்த தம்பதி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் புகார் மனு