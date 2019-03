மாவட்ட செய்திகள்

7 தமிழர்களை விடுவிக்கக்கோரிய வாகன பேரணிக்கு அனுமதி மறுப்பு; கன்னியாகுமரியில் போராட்டம் + "||" + 7 disallowing the vehicle rally to release Tamils; Struggle in Kanyakumari

