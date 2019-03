மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் உதவி கலெக்டர் அலுவலகத்தை விவசாயிகள் முற்றுகை பயிர் காப்பீடு தொகை வழங்க கோரிக்கை + "||" + In Kovilpatti Assistant Collector office Farmers siege Request for payment of crop insurance

கோவில்பட்டியில் உதவி கலெக்டர் அலுவலகத்தை விவசாயிகள் முற்றுகை பயிர் காப்பீடு தொகை வழங்க கோரிக்கை