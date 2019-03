மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலால் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் ரத்து: புகார் பெட்டியில் மனுக்களை போட்டு சென்ற பொதுமக்கள் + "||" + By the parliamentary election Cancellation day cancellation In the complaint box People who went to the petitions

நாடாளுமன்ற தேர்தலால் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் ரத்து: புகார் பெட்டியில் மனுக்களை போட்டு சென்ற பொதுமக்கள்