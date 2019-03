மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டையில் நில ஆக்கிரமிப்பை கண்டித்து விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + In uthukkottai Condemned the occupation of the land Farmers struggle

ஊத்துக்கோட்டையில் நில ஆக்கிரமிப்பை கண்டித்து விவசாயிகள் போராட்டம்