மாவட்ட செய்திகள்

மக்களை பாதிக்கும் எந்த திட்டத்தையும் தமிழக அரசு அனுமதிக்காது அமைச்சர் ஓ.எஸ். மணியன் பேச்சு + "||" + The government will not allow any project affecting the people. Manian talk

மக்களை பாதிக்கும் எந்த திட்டத்தையும் தமிழக அரசு அனுமதிக்காது அமைச்சர் ஓ.எஸ். மணியன் பேச்சு