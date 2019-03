மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை காந்திஜி சாலையில் இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் பொதுமக்கள் கடும் அவதி + "||" + Traffic jams are suffering from public transport due to the suspension of two-wheelers on the Tanjore Gandhi Road

தஞ்சை காந்திஜி சாலையில் இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் பொதுமக்கள் கடும் அவதி