மாவட்ட செய்திகள்

“சுவர்களில் தேர்தல் விளம்பரம் செய்யக் கூடாது” கோவில்பட்டி துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + Do not advertise on the walls Kovilpatti Deputy Superintendent of Police Warning

“சுவர்களில் தேர்தல் விளம்பரம் செய்யக் கூடாது” கோவில்பட்டி துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை