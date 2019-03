மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி மறுத்ததால் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் தேர்தலை புறக்கணிக்க முடிவு + "||" + People refused to allow the Jallikattu permission to boycott the road polling

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி மறுத்ததால் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் தேர்தலை புறக்கணிக்க முடிவு