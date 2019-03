மாவட்ட செய்திகள்

குடோனில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 250 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - வடமாநில வாலிபர்கள் 2 பேர் கைது + "||" + Were hidden in Godown Tobacco products seized 250 kg - 2 people in northwest are arrested

குடோனில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 250 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - வடமாநில வாலிபர்கள் 2 பேர் கைது