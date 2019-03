மாவட்ட செய்திகள்

100 நாட்கள் வேலை திட்டத்தில் சம்பளம் வழங்காததால் பவானிசாகர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை தொழிலாளர்கள் முற்றுகை + "||" + Due to a 100-day work plan not paid Bhavani Sagar Panchayat Union office Siege of workers

100 நாட்கள் வேலை திட்டத்தில் சம்பளம் வழங்காததால் பவானிசாகர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை தொழிலாளர்கள் முற்றுகை