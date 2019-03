மாவட்ட செய்திகள்

பாப்ஸ்கோ ஊழியர்கள் பணிக்கு வராததால் கியாஸ் சிலிண்டர்களுடன் பொதுமக்கள் சாலைமறியல் + "||" + Because Bobsco employees do not come to work Public road traffic with Kyas cylinders

பாப்ஸ்கோ ஊழியர்கள் பணிக்கு வராததால் கியாஸ் சிலிண்டர்களுடன் பொதுமக்கள் சாலைமறியல்