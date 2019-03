மாவட்ட செய்திகள்

வாலிபரை கொன்ற வழக்கில் நண்பர்கள் 6 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை மதுரை மாவட்ட கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + In the case of killing a young man Friends 6 persons Life imprisonment Madurai District Court Judgment

