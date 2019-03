மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் பரபரப்பு அங்கன்வாடி மையத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் திடீர் சோதனை ரூ.50 ஆயிரம் பறிமுதல் + "||" + Sensation in Salem At the Anganwadi Center The vigilance police Raid Rs 50 thousand confiscated

சேலத்தில் பரபரப்பு அங்கன்வாடி மையத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் திடீர் சோதனை ரூ.50 ஆயிரம் பறிமுதல்