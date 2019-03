மாவட்ட செய்திகள்

நடுக்கடலில் இருந்து நீந்தி தனுஷ்கோடியில் கரை சேர்ந்த இலங்கை கடத்தல்காரர் கைது உடந்தையாக இருந்த ராமேசுவரம் அதிகாரி யார்? தீவிர விசாரணை + "||" + On the shore of Dhanushkodi Sri Lankan hijacker arrested

நடுக்கடலில் இருந்து நீந்தி தனுஷ்கோடியில் கரை சேர்ந்த இலங்கை கடத்தல்காரர் கைது உடந்தையாக இருந்த ராமேசுவரம் அதிகாரி யார்? தீவிர விசாரணை