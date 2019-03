மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலில் நிர்வாகிகள் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டு வேட்பாளர்களை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் - டி.டி.வி. தினகரன் பேச்சு + "||" + Inthe Election Administrators must act in unity and make the candidates successful - TTV Dinakaran speech

தேர்தலில் நிர்வாகிகள் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டு வேட்பாளர்களை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் - டி.டி.வி. தினகரன் பேச்சு