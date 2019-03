மாவட்ட செய்திகள்

வீரப்பூர் மாசி பெருந்திருவிழாவில் பெரியகாண்டியம்மன் தேரோட்டம் திரளான பக்தர்கள் வடம் பிடித்தனர் + "||" + Periyakanthiyamman thertham was celebrated in large number of devotees

வீரப்பூர் மாசி பெருந்திருவிழாவில் பெரியகாண்டியம்மன் தேரோட்டம் திரளான பக்தர்கள் வடம் பிடித்தனர்