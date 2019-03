மாவட்ட செய்திகள்

ஓடும் வேனில் டிரைவருக்கு மாரடைப்பு - யார் மீதும் மோதாமல் இருக்க சாலையோரம் நிறுத்தி உயிரை துறந்த பரிதாபம் + "||" + The driver of the van that runs to the heart attack - Who will be confronting over Stopping the road and leaving a life of pity

ஓடும் வேனில் டிரைவருக்கு மாரடைப்பு - யார் மீதும் மோதாமல் இருக்க சாலையோரம் நிறுத்தி உயிரை துறந்த பரிதாபம்