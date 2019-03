மாவட்ட செய்திகள்

பெண்ணை தாக்கி பலாத்காரம்: போலீஸ்காரர் உள்பட 2 பேருக்கு 7 ஆண்டு ஜெயில் தூத்துக்குடி கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + The woman was attacked and raped 7 years jail for 2 people including the police Tuticorin Court Judgment

பெண்ணை தாக்கி பலாத்காரம்: போலீஸ்காரர் உள்பட 2 பேருக்கு 7 ஆண்டு ஜெயில் தூத்துக்குடி கோர்ட்டு தீர்ப்பு