மாவட்ட செய்திகள்

18 வயது நிரம்பிய அனைவரும் ஓட்டு போட முன்வர வேண்டும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் கலெக்டர் ஷில்பா வலியுறுத்தல் + "||" + Everyone who is 18 years old must come forward to vote Awareness program Collector Shilpa urging

18 வயது நிரம்பிய அனைவரும் ஓட்டு போட முன்வர வேண்டும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் கலெக்டர் ஷில்பா வலியுறுத்தல்