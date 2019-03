மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி விவகாரத்தை கண்டித்து மறியல், சமூக அமைப்புகளை சேர்ந்த 85 பேர் கைது + "||" + Pollachi disputes to the matter, 85 people from social organizations arrested

பொள்ளாச்சி விவகாரத்தை கண்டித்து மறியல், சமூக அமைப்புகளை சேர்ந்த 85 பேர் கைது