மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய, மாநில அரசால் தடை செய்யப்பட்ட ஆப்பிரிக்கன் கெளுத்தி மீன்கள் வளர்ப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Central and state governments have been banned African Catfish Action on breeders Collector warning

மத்திய, மாநில அரசால் தடை செய்யப்பட்ட ஆப்பிரிக்கன் கெளுத்தி மீன்கள் வளர்ப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை கலெக்டர் எச்சரிக்கை