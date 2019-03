மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் நேரம் என்பதால்திருவிழாக்களில் கலை நிகழ்ச்சி நடத்த நேரத்தை அதிகரிக்க வேண்டும்நாடகம், நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் சங்கத்தினர் கோரிக்கை + "||" + Since the election time To perform the art show in festivals should increase the time Drama, Folk Artists Association

தேர்தல் நேரம் என்பதால்திருவிழாக்களில் கலை நிகழ்ச்சி நடத்த நேரத்தை அதிகரிக்க வேண்டும்நாடகம், நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் சங்கத்தினர் கோரிக்கை