மாவட்ட செய்திகள்

காடையாம்பட்டி, இடங்கணசாலையில்குடிநீர் கேட்டு பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + Kathiyyampatti, at the point of time Public Siege for drinking water

காடையாம்பட்டி, இடங்கணசாலையில்குடிநீர் கேட்டு பொதுமக்கள் முற்றுகை