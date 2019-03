மாவட்ட செய்திகள்

கயத்தாறு அருகேவீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி கிராம மக்கள் போராட்டம்‘அடிப்படை வசதிகள் செய்யாவிட்டால் தேர்தலை புறக்கணிப்போம்’ + "||" + Near Kayatthru The black flag loader villagers in the houses struggle 'We will boycott the election if we do not do basic facilities'

கயத்தாறு அருகேவீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி கிராம மக்கள் போராட்டம்‘அடிப்படை வசதிகள் செய்யாவிட்டால் தேர்தலை புறக்கணிப்போம்’