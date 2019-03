மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலுக்கு தப்பிய சாலையோர மரங்கள் தீ வைத்து எரிப்பு + "||" + The fires of the roadside forests escaped from the storm of Ghaz

கஜா புயலுக்கு தப்பிய சாலையோர மரங்கள் தீ வைத்து எரிப்பு