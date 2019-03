மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ் காவல் முடிந்து திருநாவுக்கரசு மீண்டும் சிறையில் அடைப்பு - கூட்டாளிகள் 3 பேரை விசாரிக்க முடிவு + "||" + The Police detained over Thirunavukarasu again imprisoned in jail - Parties decided to investigate 3 people

போலீஸ் காவல் முடிந்து திருநாவுக்கரசு மீண்டும் சிறையில் அடைப்பு - கூட்டாளிகள் 3 பேரை விசாரிக்க முடிவு