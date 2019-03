மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-2 மாணவியை கடத்த முயன்ற 2 வாலிபர்கள் கைது காதலன் உள்பட 6 பேருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Tried to kidnap Plus-2 student Police detained 6 people, including two young men arrested

பிளஸ்-2 மாணவியை கடத்த முயன்ற 2 வாலிபர்கள் கைது காதலன் உள்பட 6 பேருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு