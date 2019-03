மாவட்ட செய்திகள்

பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு, மாவட்ட நிர்வாகம் பக்கபலமாக இருக்கும் காரைக்கால் கலெக்டர் விக்ராந்த்ராஜா உறுதி + "||" + For the protection of women, the district administration is backing up Karaikal collector confirmed

பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு, மாவட்ட நிர்வாகம் பக்கபலமாக இருக்கும் காரைக்கால் கலெக்டர் விக்ராந்த்ராஜா உறுதி